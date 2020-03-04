2020-03-04T11:12:58+03:00
Общество

Житель Прикамья получит компенсацию за пробитое на дороге колесо

Он наехал на выбоину и разорвал покрышку
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Яма не была достаточно глубокая, глубиной 10 см.Яма не была достаточно глубокая, глубиной 10 см.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае возместят ущерб местному жителю за пробитое колесо. Мужчина обратился в Березниковский суд.

Суд мужчина рассказал, что ехал из Усолья в Березники по правой полосе со скоростью 40 км/ч. На правой полосе он наехал на выбоину и разорвал покрышку, повредив диск переднего колеса.

Яма не была достаточно глубокая, глубиной 10 см. Ограждений и предупреждающих знаков не было. Владельцем участка дороги, на котором произошло ДТП, является ООО «СК «Химспецстрой». Однако Березниковский суд не удовлетворил иск. По мнению судьи, ответчик исполнил свои обязанности надлежащим образом.

Судебная коллегия отменила решение Березниковского суда. Ущерб мужчине возместят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье мужчину осудили за секс со школьницей
В Прикамье участковый случайно нашел тело женщины в ее доме
Варианты подарков на 8 марта в редакции «КП-Пермь»
Житель Прикамья надругался над своей знакомой, а потом ограбил ее
В ДТП в Пермском крае погиб пассажир Нивы
Житель Прикамья получит компенсацию за пробитое на дороге колесо
«Улыбок, красоты и внимания!» Глава Прикамья Дмитрий Махонин поздравил женщин с 8 Марта
В Пермском крае мужчина угрожал убить собственную сестру
В Пермском крае студента, опоздавшего на занятия, отправили убирать снег
Самый большой дом ЖК «Любимов» в Березниках сдадут в этом году
«Лужи превратятся в лед». В Перми похолодает до -11 градусов
Школьник из Соликамска создал online-карту Пермского края
Прикамье вошло в первую тройку регионов присутствия «Т Плюс» по долгам за теплоэнергию в 2019 году
На трассе в Прикамье в лобовом столкновении пострадали четыре человека
Подшефные студенты и школьники разделили лыжню с пермским «УРАЛХИМом»
В Прикамье парень избил знакомого битой на кладбище
Вылеты из Перми в Москву задерживают на несколько часов
«Скончался до приезда «скорой». В Перми ищут очевидцев смертельного ДТП
В Перми пройдет прямая линия по комплектованию детских садов
В Перми с высоты упала женщина
В Перми ребенок прыгал с гаражей в сугробы и застрял в снегу
В Перми в салоне автобуса упала женщина