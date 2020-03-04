Житель Прикамья получит компенсацию за пробитое на дороге колесо

4 Март 2020 2020-03-04T11:12:58+03:00

Он наехал на выбоину и разорвал покрышку

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В Пермском крае возместят ущерб местному жителю за пробитое колесо. Мужчина обратился в Березниковский суд.

Суд мужчина рассказал, что ехал из Усолья в Березники по правой полосе со скоростью 40 км/ч. На правой полосе он наехал на выбоину и разорвал покрышку, повредив диск переднего колеса.

Яма не была достаточно глубокая, глубиной 10 см. Ограждений и предупреждающих знаков не было. Владельцем участка дороги, на котором произошло ДТП, является ООО «СК «Химспецстрой». Однако Березниковский суд не удовлетворил иск. По мнению судьи, ответчик исполнил свои обязанности надлежащим образом.

Судебная коллегия отменила решение Березниковского суда. Ущерб мужчине возместят.

ИСТОЧНИК KP.RU