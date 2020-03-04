2020-03-04T10:47:26+03:00
Общество

«Улыбок, красоты и внимания!» Глава Прикамья Дмитрий Махонин поздравил женщин с 8 Марта

И поставил задачу перед мужчинами: беречь их
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Василий Вахрин
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Накануне Международного женского дня глава Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жительниц Пермского края. Дал он свое напутствие и представителям мужской половины. Вот слова его поздравления:

Дорогие женщины!

Самые милые, добрые, обаятельные!

Поздравляю вас с 8 Марта!

В будни и праздники, на работе и дома вы наполняете жизнь теплом, радостью и гармонией, вы умеете совмещать ответственную работу и домашние хлопоты, заботиться о близких и находить время на себя.

Вы – наше вдохновение и поддержка. Ведете нас вперед, и при этом – во всем и всегда следуете за нами. Мы, мужчины, это очень ценим. Для вас и ради вас мы добиваемся успехов, стремимся быть сильными и достойными вашей любви. Стараемся окружить вас заботой и вниманием.

Потому что, как очень точно сказал поэт Эдуард Асадов:

Не зря же в нашем лексиконе есть

Слова или понятие такое,

Как «рыцарство», или «мужская честь»,

Иль попросту «достоинство мужское»!

Нет, ведь не скидка женщине нужна,

А наша чуткость в счастье и кручине.

И если нету рыцарства в мужчине,

То, значит, просто грош ему цена!

И я к мужчинам обращаю речь:

Давайте будем женщину беречь!

Дорогие женщины, пусть любящие люди всегда вас оберегают. Пусть в вашей жизни будет больше счастья и радости, цветов и улыбок, красоты и внимания!

Глава Пермского края Д. Н. Махонин

ИСТОЧНИК KP.RU

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