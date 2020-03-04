В Пермском крае мужчина угрожал убить собственную сестру
Он приставил нож к горлу
Мужчину осудили на 1 год 7 месяцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Прикамье осудили местного жителя за угрозу убийством. 36-летний житель Кунгура напал на собственную сестру.
Сотрудники полиции выяснили, что в конце августа ранее судимый, безработный мужчина поссорился с сестрой и в ходе конфликта угрожал убить родственницу.
36-летний мужчина схватил сестру за волосы и приставил к горлу нож, сказав при этом, что убьет ее. Женщина испугалась и спряталась с детьми у соседей.
Мужчину осудили на 1 год 7 месяцев с отбыванием наказанием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU