В Пермском крае мужчина угрожал убить собственную сестру

4 Март 2020 2020-03-04T10:37:56+03:00

Мужчину осудили на 1 год 7 месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он приставил нож к горлу

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В Прикамье осудили местного жителя за угрозу убийством. 36-летний житель Кунгура напал на собственную сестру.

Сотрудники полиции выяснили, что в конце августа ранее судимый, безработный мужчина поссорился с сестрой и в ходе конфликта угрожал убить родственницу.

36-летний мужчина схватил сестру за волосы и приставил к горлу нож, сказав при этом, что убьет ее. Женщина испугалась и спряталась с детьми у соседей.

Мужчину осудили на 1 год 7 месяцев с отбыванием наказанием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU