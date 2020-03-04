2020-03-04T10:57:41+03:00
Общество

В Пермском крае студента, опоздавшего на занятия, отправили убирать снег

Министерство образования проверило учебное заведение
Виктор Правдин
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Очисткой снега должны заниматься подсобные рабочиеОчисткой снега должны заниматься подсобные рабочиеФото: Василий Вахрин
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В аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае поступило сообщение о том, что студента агротехнического техникума в поселке Зюкайка привлекли к уборке снега на территории учебного заведения.

Минобразования края провело проверку и выяснило, что в соответствии с должностной инструкцией функции по очистке снега территории филиала техникума возложены на двух подсобных рабочих.

- Студент опоздал на занятие. Чтобы не отвлекать внимание остальных студентов и не прерывать учебный процесс, дежурный администратор техникума предложил студенту в оставшиеся до перемены время оказать помощь подсобным рабочим по уборке снега из-за обильного снегопада, отказа студента от предложения не последовало, - сообщили в миниобре.

Однако в министерстве считают, что действия дежурного администратора нельзя считать правомерными.

-Даже с учетом согласия студента на уборку входной группы от снега и имеющимися погодными условиями. Данная позиция министерства доведена до директора техникума, - сообщается на сайте уполномоченного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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