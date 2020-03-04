Самый большой дом ЖК «Любимов» в Березниках сдадут в этом году

4 Март 2020 2020-03-04T10:07:15+03:00

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Во время рабочей поездки в северные территории Пермского края глава региона Дмитрий Махонин совместно с главным федеральным инспектором Сергеем Половниковым и председателем КСП Пермского края Геннадием Тушнолобовым проинспектировал ход строительства микрорайона Любимов в Березниках.

Этот микрорайон сейчас активно застраивается, и людям важно знать, будет ли развиваться социальная инфраструктура, как будут содержать вырастающие здесь дома.

Всего здесь сдали 13 домов на 2700 квартир. Новоселье в них справили более 5,5 тысяч человек, в том числе, 1,5 тысячи новоселов переехали сюда в прошлом году.

В этом году ключи от новых квартир в доме ул. Строителей, 12 получили 140 семей. Дмитрий Махонин поздравил их с долгожданным новосельем.

- Сегодня мы с жителями поговорили про уборку снега, про работу управляющих компаний и поддержание порядка внутри домов, - отметил Дмитрий Махонин. Проанализировали ход строительства с точки зрения отставания от графиков. В целом впечатления положительные, но есть, над чем работать. Радует, что поменялась психология людей, которые понимают, что будут жить не на окраине, а в развитом микрорайоне.

О планах ведения стройки рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края» (заказчик строительства) Игорь Ведерников.

- Ко второму кварталу 2021 года будут сданы все 29 домов, в них смогут переехать 14,5 тысяч человек, - отметил он. - В этом году мы уже сдали дом на улице Строителей,12, планируем сдать еще 9, в них смогут поселиться 2088 семей. Остальные дома, 1477 квартир, сдадим в 2021 году.

В этом году планируется сдать и самый большой в микрорайоне «Любимов» дом на улице Строителей,10 - на 540 квартир. Сроки передачи квартир были сдвинуты, но подрядчик обещал сократить отставание от графика.

Территория в новом микрорайоне застраивается комплексно. Здесь устроены парковки, зоны отдыха жителей, детские и спортивные площадки. Открыты два детских сада. В микрорайоне появились отделение Пермэнерго, пожарное депо, ввели в эксплуатацию новую ГРЭС. Строятся физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 посещений в день и школа с бассейном на 1224 места.

По итогам осмотра глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил Минстрою жестко контролировать процесс строительства, а Министерству ЖКХ совместно с местными властями - следить за содержанием домов и территории микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU