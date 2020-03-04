Самый большой дом ЖК «Любимов» в Березниках сдадут в этом году
Во время рабочей поездки в северные территории Пермского края глава региона Дмитрий Махонин совместно с главным федеральным инспектором Сергеем Половниковым и председателем КСП Пермского края Геннадием Тушнолобовым проинспектировал ход строительства микрорайона Любимов в Березниках.
Этот микрорайон сейчас активно застраивается, и людям важно знать, будет ли развиваться социальная инфраструктура, как будут содержать вырастающие здесь дома.
Всего здесь сдали 13 домов на 2700 квартир. Новоселье в них справили более 5,5 тысяч человек, в том числе, 1,5 тысячи новоселов переехали сюда в прошлом году.
В этом году ключи от новых квартир в доме ул. Строителей, 12 получили 140 семей. Дмитрий Махонин поздравил их с долгожданным новосельем.
- Сегодня мы с жителями поговорили про уборку снега, про работу управляющих компаний и поддержание порядка внутри домов, - отметил Дмитрий Махонин. Проанализировали ход строительства с точки зрения отставания от графиков. В целом впечатления положительные, но есть, над чем работать. Радует, что поменялась психология людей, которые понимают, что будут жить не на окраине, а в развитом микрорайоне.
О планах ведения стройки рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края» (заказчик строительства) Игорь Ведерников.
- Ко второму кварталу 2021 года будут сданы все 29 домов, в них смогут переехать 14,5 тысяч человек, - отметил он. - В этом году мы уже сдали дом на улице Строителей,12, планируем сдать еще 9, в них смогут поселиться 2088 семей. Остальные дома, 1477 квартир, сдадим в 2021 году.
В этом году планируется сдать и самый большой в микрорайоне «Любимов» дом на улице Строителей,10 - на 540 квартир. Сроки передачи квартир были сдвинуты, но подрядчик обещал сократить отставание от графика.
Территория в новом микрорайоне застраивается комплексно. Здесь устроены парковки, зоны отдыха жителей, детские и спортивные площадки. Открыты два детских сада. В микрорайоне появились отделение Пермэнерго, пожарное депо, ввели в эксплуатацию новую ГРЭС. Строятся физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 посещений в день и школа с бассейном на 1224 места.
По итогам осмотра глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил Минстрою жестко контролировать процесс строительства, а Министерству ЖКХ совместно с местными властями - следить за содержанием домов и территории микрорайона.
ИСТОЧНИК KP.RU