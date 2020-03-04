«Лужи превратятся в лед». В Перми похолодает до -11 градусов
После настоящей весенней погоды в Пермь опять придут холода. Вечером в среду, 4 марта, температура постепенно начнет уменьшаться. Похолодание продолжится и на следующий день.
По данным метеорологов, в Перми в среду, 4 марта, ожидаются снегопады, сильный ветер до 9 м/с, метели. Температура воздуха днем составит 0, +1°, к вечеру понизится до -1, -3, а в ночь с 4 на 5 марта столбик термометра опустится до -11 градусов.
Днем в четверг немного потеплеет до - 4. В ночь на пятницу опять будет холодно и без осадков. А в выходные все вернется в привычное русло, и снова начнется весна.
Коммунальные службы города будут обрабатывать тротуары специальными материалами, чтобы избежать скользкости. Жителям советую надевать удобную обувь и соблюдать осторожность.
ИСТОЧНИК KP.RU