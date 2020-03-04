На трассе в Прикамье в лобовом столкновении пострадали четыре человека
Двоих отправили в больницу
Один пострадавший в тяжелом состоянииФото: Данила СТАРКОВ
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В Пермском крае произошло лобовое столкновение, в результате которого пострадали четыре человека. Две легковушки столкнулись в районе Косотурихи.
В результате аварии пострадали четыре человека. В пресс-службе «Скорой помощи» сообщили, что двое отказались от госпитализации, еще двоих отправили в больницу с сочетанными травмами тела.
21-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в пермскую краевую больницу. 29-летнего мужчину в состоянии средней тяжести отправили в городскую больницу Тверье.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU