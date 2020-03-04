Подшефные студенты и школьники разделили лыжню с пермским «УРАЛХИМом»

4 Март 2020 2020-03-04T09:00:44+03:00

Всего в забегах, прошедших в первый день весны на лыжной базе «Прикамье», приняли участие 150 спортсменов.

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Учащиеся Краевого индустриального техникума (КИТ) и пермской школы №132 в шестой раз выступили на лыжных гонках заводской спартакиады филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Студенты и школьники наряду со взрослыми спортсменами бежали «мужскую» дистанцию три километра и «женскую» дистанцию два километра. Десять лыжников представляли школу №132 и столько же спортсменов отстаивали честь техникума. Всего в забегах, прошедших в первый день весны на лыжной базе «Прикамье», приняли участие 150 спортсменов.

Лучший юношеский результат по итогам трехкилометрового забега показал Владислав Каримов, студент Краевого индустриального техникума. Он пробежал дистанцию за 7 минут 59 секунд. Лучшее время среди учащихся девушек показала Анна Логинова из школы №132. Она преодолела два километра за 8 минут 09 секунд.

Фото: Уралхим

Ирина Шаркевич, зам. директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

- Возможность наглядно показать школьникам и студентам, как сотрудники завода самого разного возраста выходят на лыжню и соревнуются друг с другом – это лучший способ пропаганды здорового образа жизни. Мы рады, что учащиеся подшефных заведений всегда откликаются на наши приглашения и участвуют в развитии спортивных традиций предприятия.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми сотрудничает с Краевым индустриальным техникумом и школой №132 по модели «Школа – Техникум – Завод» с 2014 года. В начале февраля стороны подписали очередное годовое соглашение о сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU