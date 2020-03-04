В Прикамье парень избил знакомого битой на кладбище

4 Март 2020 2020-03-04T08:56:15+03:00

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В Пермском крае вынесли приговор местному жителю за причинение телесных повреждений своему знакомому.

Сотрудники полиции выяснили, что 18-летний парень и его друг пришли на кладбище в Очерском районе. Там, между молодыми людьми возник конфликт. Осужденный достал биту и ударил друга по ноге. Когда знакомый упал, он продолжил наносить удары по телу и лицу потерпевшего.

Пострадавший смог обратиться в полицию. Травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также он возместил потерпевшему моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU