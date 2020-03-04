В Прикамье парень избил знакомого битой на кладбище
В Пермском крае вынесли приговор местному жителю за причинение телесных повреждений своему знакомому.
Сотрудники полиции выяснили, что 18-летний парень и его друг пришли на кладбище в Очерском районе. Там, между молодыми людьми возник конфликт. Осужденный достал биту и ударил друга по ноге. Когда знакомый упал, он продолжил наносить удары по телу и лицу потерпевшего.
Пострадавший смог обратиться в полицию. Травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.
Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также он возместил потерпевшему моральный вред.
ИСТОЧНИК KP.RU