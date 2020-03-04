Вылеты из Перми в Москву задерживают на несколько часов
На данный момент вылет перенесен у двух рейсов
Пассажиры ждали вылета несколько часовФото: Василий Вахрин
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В пермском аэропорту задержали два рейса в Москву. Вылет задержали на несколько часов из-за плохой погоды.
Так, рейс компании «Победа» должен был вылететь 6:10, но рейс перенесли на 9:50. Сейчас, согласно расписанию, посадка на рейс завершена.
Задержали еще один самолет в Москву авиакомпании «Аэрофлот». Пассажиры ждали вылета три часа. Он должен был покинуть «Большое Савино» в 10:25.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми экстренно сел самолет сообщением "Новосибирск-Москва". Запрос об экстренной посадке пилоты послали в небе над Удмуртией.
ИСТОЧНИК KP.RU