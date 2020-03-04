«Скончался до приезда «скорой». В Перми ищут очевидцев смертельного ДТП

4 Март 2020 2020-03-04T08:28:57+03:00

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В военном следственном отделе СК России по Пермскому гарнизону расследуется уголовное дело по факту смертельного ДТП.

- Наезд на дорожного рабочего, который устанавливал дорожные знаки, произошел 13 декабря 2019 года около 10.40 утра, - сообщили «КП» следователи, ведущие дело, - Водитель на автомобиле марки «SKODA» модели «SUPERB» на 6 км. 450 м. автодороги «Восточный обход» города Перми наехал на дорожного рабочего, который скончался на месте аварии.

Очевидцев ДТП и иных лиц, обладающих какой-либо информацией о происшествии, просят обратиться по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 41, военный следственный отдел СК России по Пермскому гарнизону, а также по телефону: 8-963-87-99-636, 8-342-217-85-22, 8-342-217-85-23, либо по электронной почте: vso-1031@gvsu.rsnet.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU