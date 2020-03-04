В Перми пройдет прямая линия по комплектованию детских садов

4 Март 2020 2020-03-04T08:19:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми ответят на вопросы граждан о комплектовании детских садов. Свои вопросы жители города смогут задать в среду, 4 марта, с 12:00 до 13:00.

Процедура зачисления в детские сады будет проводиться в два этапа. В основной период с 1 апреля по 15 мая будет формироваться списки на предоставление 12-часовой услуги. Родителей начнут оповещать с 16 апреля.

В дополнительный период – с 17 по 30 мая – будут распределятся места с 4-часовым пребыванием, а также с 12-часовым пребыванием. После заключения договора ребенок сможет посещать детский сад с 1 июля.

На вопросы пермяков ответит начальник департамента образования Людмила Серикова.

ИСТОЧНИК KP.RU