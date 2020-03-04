В Перми с высоты упала женщина

4 Март 2020 2020-03-04T07:40:26+03:00

Медики осмотрели женщину и отправили ее в городскую больницу им. Гринберга. Фото: Василий Вахрин

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В Дзержинском районе Перми из окна упала 40-летняя женщина. Источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина выпала из окна на улице Луначарского. Она упала с высоты второго этажа.

В результате ЧП пермячка получила травмы. Ей вызвали «скорую помощь». Медики осмотрели женщину и отправили ее в городскую больницу им. Гринберга.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ребенок прыгал с гаражей в сугробы и застрял в снегу. Школьник прыгнул неудачно. Нога мальчика застряла в снегу. Самостоятельно выбраться ребенок не смог, усилия друзей тоже не принесли результат. Ребята вызвали спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU