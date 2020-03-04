2020-03-04T07:01:52+03:00
Общество

В Перми ребенок прыгал с гаражей в сугробы и застрял в снегу

Чтобы достать мальчика, вызвали спасателей
Лилия Абибулаева
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Медицинская помощь мальчику не понадобиласьМедицинская помощь мальчику не понадобиласьФото: архив "КП"
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В Свердловском районе Перми 9-летний мальчик застрял в снегу. Источник в правоохранительных органах сообщили о том, что на улице Революции группа мальчишке прыгала по гаражам. Один школьник прыгнул неудачно. Нога мальчика застряла в снегу. Самостоятельно выбраться ребенок не смог, усилия друзей тоже не принесли результат. Ребята вызвали спасателей.

Сотрудники службы спасения приехали на место и без специальных инструментов освободили мальчика из снежного «плена». Медицинская помощь мальчику не понадобилась

ИСТОЧНИК KP.RU

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