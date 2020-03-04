В Перми в салоне автобуса упала женщина

4 Март 2020 2020-03-04T06:48:16+03:00

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В Дзержинском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что при резком торможении в салоне автобуса упала женщина. Пассажирка получила травмы.

69-летней пермячке вызвали «скорую помощь». Медики осмотрели женщину и отправили ее в больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в лобовом столкновении на трассе в Прикамье погиб мужчина. По предварительной информации, один из большегрузов вывернул на полосу встречного движения и столкнулся со вторым.От удара кабины обеих фур сплющило. По информации очевидцев, водитель одного из большегрузов погиб

ИСТОЧНИК KP.RU