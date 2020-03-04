В Перми закрыли опасную гостиницу
Нашли нарушения требований пожарной безопасности
Деятельность гостиницы приостановилиФото: Василий Вахрин
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Прокуратура проверила гостиницу в Дзержинском районе. В ходе проверки были обнаружены множественные нарушения требований пожарной безопасности.
В помещении площадью 684,3 кв.метра отсутствовала система видеонаблюдения и оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, не было тревожной сигнализации, информационных стендов с телефонами экстренных служб, проектная документация на объект Также гостиница была не оборудована пожарной автоматикой, отсутствовали огнетушители.
Деятельность гостиницы приостановили. Владельца обязали устранить нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU