2020-03-04T06:30:12+03:00
Общество

В Перми закрыли опасную гостиницу

Нашли нарушения требований пожарной безопасности
Лилия Абибулаева
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Деятельность гостиницы приостановилиДеятельность гостиницы приостановилиФото: Василий Вахрин
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Прокуратура проверила гостиницу в Дзержинском районе. В ходе проверки были обнаружены множественные нарушения требований пожарной безопасности.

В помещении площадью 684,3 кв.метра отсутствовала система видеонаблюдения и оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, не было тревожной сигнализации, информационных стендов с телефонами экстренных служб, проектная документация на объект Также гостиница была не оборудована пожарной автоматикой, отсутствовали огнетушители.

Деятельность гостиницы приостановили. Владельца обязали устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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