2020-03-03T19:45:22+03:00
Спорт

В «Парме» появится 208-сантиметровый центровой из Сербии

Борис Савович ранее выступал за южно-корейский клуб
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: БК "Парма"Фото: БК "Парма"
Изменить размер текста:

32-летний тяжелый форвард – серб Борис Савович – станет новым центровым басектбольной команды «Парма». Напомним, прежний центровой пермской команды Артем Забелин получил серьезную травму 26 января во время матча «Пармы» и «Автодора». И в результате выбыл из команды до конца сезона. Поэтому «Парме» пришлось в экстренном порядке искать ему замену.

Борис Савович при росте 208 сантиметров весит 103 килограмма. Он выступал в Евролиге за немецкую «Баварию» и турецкий «Галатасарай», в Еврокубке – за «Црвену Звезду», «Будучность», «Умана Рейер» и «Хемофарм», а также в Лиге Чемпионов – за «Зелена Гуру».

В сезоне 2019-20 Борис выступал за южно-корейский клуб «Goyang Orions» в составе которого провел 31 матч.

Соглашение с «Пармой» рассчитано до конца сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Парме» появится 208-сантиметровый центровой из Сербии
Пермяк пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту
В Перми таксист возил пассажиров на угнанном автомобиле
Пермяки сообщили в соцсетях о взрыве в Кировском районе
Экстренно севший в Перми самолет готовится к вылету
Стало известно состояние 10-месячной девочки, которая захлебнулась в ванной
В Перми легковушка сбила 9-летнего мальчика и его дедушку
В Прикамье мужчина угрожал убить сына бывшей возлюбленной
Беременная пермячка, которая 8 месяцев ночевала на трубах, готовится к родам
"Везде полиция" Дорогу в пермский аэропорт перекрыли в обе стороны
Появилось видео экстренной посадки самолета в Перми
«Азот» передал пожарной охране Березников новый современный автомобиль
«Взрыв будет в воздухе». Неизвестный сообщил в авиакомпанию о минировании самолета, севшего в Перми
«Подал сигнал тревоги и перестал выходить на связь». Самолет «Новосибирск-Москва» готовится к экстренной посадке в Перми
Свой пост в Правительстве Прикамья покинул министр госзакупок
В Прикамье стали меньше болеть гриппом и ОРВИ
В Пермском крае 18 тысяч человек не платят алименты
В Перми нашли подрядчика для строительства галереи
В Перми 10-месячная девочка захлебнулась в ванной