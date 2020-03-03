В «Парме» появится 208-сантиметровый центровой из Сербии

3 Март 2020 2020-03-03T19:45:22+03:00

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32-летний тяжелый форвард – серб Борис Савович – станет новым центровым басектбольной команды «Парма». Напомним, прежний центровой пермской команды Артем Забелин получил серьезную травму 26 января во время матча «Пармы» и «Автодора». И в результате выбыл из команды до конца сезона. Поэтому «Парме» пришлось в экстренном порядке искать ему замену.

Борис Савович при росте 208 сантиметров весит 103 килограмма. Он выступал в Евролиге за немецкую «Баварию» и турецкий «Галатасарай», в Еврокубке – за «Црвену Звезду», «Будучность», «Умана Рейер» и «Хемофарм», а также в Лиге Чемпионов – за «Зелена Гуру».

В сезоне 2019-20 Борис выступал за южно-корейский клуб «Goyang Orions» в составе которого провел 31 матч.

Соглашение с «Пармой» рассчитано до конца сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU