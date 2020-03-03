Пермяк пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту

3 Март 2020 2020-03-03T18:39:55+03:00

Ранее он уже был судим за мошенничество

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37-летний пермяк решил продать квартиру в Индустриальном районе Перми за 2,5 миллиона рублей. Вот только квартира это была не его. Она принадлежала 36-летнему мужчине. Но мошенника это не смущало. Он подготовил паспорт с данными владельца квартиры, но вклеил туда свою фотографию. Затем разместил информацию о продаже квартиры.

На объявление откликнулся один из жителей города. Мошенник составил с ним договор купли-продажи, который подписал от имени собственника. А потом обратился в многофункциональный центр, чтобы зарегистрировать там сделку по квартире. В МФЦ он предоставил подложный паспорт. Однако оператор МФЦ заметил, что документ подделан и сообщил в полицию. Сотрудники полиции задержали мошенника.

Выяснилось, что ранее он уже был судим за мошенничество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд признал мужчину признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорил его к полутора годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU