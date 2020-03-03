В Перми таксист возил пассажиров на угнанном автомобиле

3 Март 2020 2020-03-03T16:52:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники министерства транспорта Пермского края и краевого управления ГИБДД провели рейд по проверкам таксистов. Как сообщил министр транспорта Николай Уханов, во время рейда сотрудники ГИБДД остановили нелегального водителя такси, который, к тому же, был ранее лишен прав на управление автомобилем. На водителя-нелегала составили протокол об административном правонарушении, а машину эвакуировали на штрафную стоянку.

- Также сотрудники ГИБДД остановили такси и в ходе проверки установили, что автомобиль числится в угоне, - рассказал Николай Уханов. - Водителя доставили в дежурную часть УВД, автомобиль отправили на специализированную стоянку.

За два месяца в Перми в ходе подобных рейдов выявили 11 нелегальных водителей такси, составили пятнадцать протоколов об административных правонарушениях, две машины эвакуированы на штрафстоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU