2020-03-03T16:52:48+03:00
Происшествия

В Перми таксист возил пассажиров на угнанном автомобиле

Водителя задержали
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Сотрудники министерства транспорта Пермского края и краевого управления ГИБДД провели рейд по проверкам таксистов. Как сообщил министр транспорта Николай Уханов, во время рейда сотрудники ГИБДД остановили нелегального водителя такси, который, к тому же, был ранее лишен прав на управление автомобилем. На водителя-нелегала составили протокол об административном правонарушении, а машину эвакуировали на штрафную стоянку.

- Также сотрудники ГИБДД остановили такси и в ходе проверки установили, что автомобиль числится в угоне, - рассказал Николай Уханов. - Водителя доставили в дежурную часть УВД, автомобиль отправили на специализированную стоянку.

За два месяца в Перми в ходе подобных рейдов выявили 11 нелегальных водителей такси, составили пятнадцать протоколов об административных правонарушениях, две машины эвакуированы на штрафстоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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