2020-03-03T15:05:54+03:00
Происшествия

Стало известно состояние 10-месячной девочки, которая захлебнулась в ванной

Малышка находится в больнице
Лилия Абибулаева
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Ребенок в стабильном состоянииРебенок в стабильном состоянииФото: Данила СТАРКОВ
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В Перми в Индустриальном районе произошло ЧП. 10-месячная девочка едва не захлебнулась в ванной. Малышке экстренно вызвали врачей «скорой помощи». Врачи осмотрели ее и отправили в детскую краевую больницу.

Сейчас девочка находится стабильном состоянии.

- Врачи проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Угрозы ее жизни нет, - сообщили в краевом минздраве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ребенок отравился хлором, купаясь в бассейне. Пермская семья решила отдохнуть в сауне в Мотовилихинском районе Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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