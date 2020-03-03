Стало известно состояние 10-месячной девочки, которая захлебнулась в ванной
Малышка находится в больнице
Ребенок в стабильном состоянииФото: Данила СТАРКОВ
Изменить размер текста:
В Перми в Индустриальном районе произошло ЧП. 10-месячная девочка едва не захлебнулась в ванной. Малышке экстренно вызвали врачей «скорой помощи». Врачи осмотрели ее и отправили в детскую краевую больницу.
Сейчас девочка находится стабильном состоянии.
- Врачи проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Угрозы ее жизни нет, - сообщили в краевом минздраве.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ребенок отравился хлором, купаясь в бассейне. Пермская семья решила отдохнуть в сауне в Мотовилихинском районе Перми.
ИСТОЧНИК KP.RU