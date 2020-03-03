2020-03-03T14:11:26+03:00
Происшествия

В Перми легковушка сбила 9-летнего мальчика и его дедушку

Авария произошла утром 2 марта
Лилия Абибулаева
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По факту аварии проводится проверка. Фото: ГИБДД по ПермиПо факту аварии проводится проверка. Фото: ГИБДД по Перми
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В Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили в ГИБДД по Перми, по улице 1-Ипподромная в сторону шоссе Космонавтов двигался автомобиль «CHEVROLET EPICA», которым управляла 35-летняя женщина. Водитель поворачивала налево и не увидела двух пешеходов на регулируемом переходе.

9-летний мальчик и его 63-летний дедушка получили серьезные травмы. По факту аварии проводится проверка.

Напомним,ранее мы писали о том, что в массовом ДТП в Прикамье столкнулись не меньше десятка фур и легковых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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