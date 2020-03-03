2020-03-03T14:08:52+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина угрожал убить сына бывшей возлюбленной

Подозреваемого задержали
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Ему грозит до 2 лет лишения свободы.Ему грозит до 2 лет лишения свободы.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае в отдел полиции поступило заявление от жительницы Карагая. Женщина сообщила, что ее бывший сожитель угрожает убить ее сына.

Женщина рассталась с мужчиной, потому что он не смог подружиться с 15-летним парнем. Через некоторое время бывший возлюбленный пришел к ней домой, схватил нож и стал угрожать убийством ее сыну.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. 32-летний мужчина рассказал, что хотел возобновить отношения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермяки сообщили в соцсетях о взрыве в Кировском районе
Экстренно севший в Перми самолет готовится к вылету
Стало известно состояние 10-месячной девочки, которая захлебнулась в ванной
В Перми легковушка сбила 9-летнего мальчика и его дедушку
В Прикамье мужчина угрожал убить сына бывшей возлюбленной
Беременная пермячка, которая 8 месяцев ночевала на трубах, готовится к родам
"Везде полиция" Дорогу в пермский аэропорт перекрыли в обе стороны
Появилось видео экстренной посадки самолета в Перми
«Азот» передал пожарной охране Березников новый современный автомобиль
«Взрыв будет в воздухе». Неизвестный сообщил в авиакомпанию о минировании самолета, севшего в Перми
«Подал сигнал тревоги и перестал выходить на связь». Самолет «Новосибирск-Москва» готовится к экстренной посадке в Перми
Свой пост в Правительстве Прикамья покинул министр госзакупок
В Прикамье стали меньше болеть гриппом и ОРВИ
В Пермском крае 18 тысяч человек не платят алименты
В Перми нашли подрядчика для строительства галереи
В Перми 10-месячная девочка захлебнулась в ванной