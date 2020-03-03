В Прикамье мужчина угрожал убить сына бывшей возлюбленной
Подозреваемого задержали
Ему грозит до 2 лет лишения свободы.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае в отдел полиции поступило заявление от жительницы Карагая. Женщина сообщила, что ее бывший сожитель угрожает убить ее сына.
Женщина рассталась с мужчиной, потому что он не смог подружиться с 15-летним парнем. Через некоторое время бывший возлюбленный пришел к ней домой, схватил нож и стал угрожать убийством ее сыну.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника. 32-летний мужчина рассказал, что хотел возобновить отношения.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU