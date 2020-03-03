"Везде полиция" Дорогу в пермский аэропорт перекрыли в обе стороны

3 Март 2020 2020-03-03T13:15:07+03:00

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В Перми во вторник, 3 марта, экстренно сел самолет сообщением «Новосибирск-Москва». На борту находилось 114 человек.

Самолет сел в пермском аэропорту в 12:53. Пилоты запросили экстренную посадку в небе над Удмуртией. В компанию «S7» позвонил неизвестный и сообщил, что борт заминировал.

Судно благополучно приземлилось. Всех пассажиров доставили в здание аэропорта. Самолет проверяют.

На данный момент, дорога в аэропорт полностью перекрыта. Сотрудники полиции никого не пускают и не выпускают. Прилетевшие туристы вынуждены идти пешком.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что аэрогавань работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU