2020-03-03T13:15:07+03:00
Происшествия

"Везде полиция" Дорогу в пермский аэропорт перекрыли в обе стороны

Аэропорт работает в штатном режиме
Лилия Абибулаева
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Туристы вынуждены идти пешком. фото: Instagram @chp_59Туристы вынуждены идти пешком. фото: Instagram @chp_59
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В Перми во вторник, 3 марта, экстренно сел самолет сообщением «Новосибирск-Москва». На борту находилось 114 человек.

Самолет сел в пермском аэропорту в 12:53. Пилоты запросили экстренную посадку в небе над Удмуртией. В компанию «S7» позвонил неизвестный и сообщил, что борт заминировал.

Судно благополучно приземлилось. Всех пассажиров доставили в здание аэропорта. Самолет проверяют.

На данный момент, дорога в аэропорт полностью перекрыта. Сотрудники полиции никого не пускают и не выпускают. Прилетевшие туристы вынуждены идти пешком.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что аэрогавань работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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