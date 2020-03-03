Появилось видео экстренной посадки самолета в Перми
В Перми во вторник, 3 марта, экстренно сел самолет сообщением «Новосибирск-Москва». Пролетая над Удмуртией, пилоты запросили экстренную посадку.
В пермском аэропорту "Большое Савино" экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7.
В авиакомпанию «S7» сообщили о том, что самолет заминирован. Позвонил неизвестный, сказал, что взрыв будет в воздухе.
Самолет компании «S7» благополучно сел. Людей вывели и поместили в здание аэропорта. Из 114 пассажиров никто не пострадал.
Как только самолет проверят, он продолжит полет.
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ИСТОЧНИК KP.RU