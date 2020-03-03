Появилось видео экстренной посадки самолета в Перми

3 Март 2020 2020-03-03T11:59:51+03:00

На борту самолета было 114 пассажиров

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В Перми во вторник, 3 марта, экстренно сел самолет сообщением «Новосибирск-Москва». Пролетая над Удмуртией, пилоты запросили экстренную посадку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2280" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/764244" frameborder="0"></iframe> В пермском аэропорту "Большое Савино" экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7.

В авиакомпанию «S7» сообщили о том, что самолет заминирован. Позвонил неизвестный, сказал, что взрыв будет в воздухе.

Самолет компании «S7» благополучно сел. Людей вывели и поместили в здание аэропорта. Из 114 пассажиров никто не пострадал.

Как только самолет проверят, он продолжит полет.

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ИСТОЧНИК KP.RU