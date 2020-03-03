«Азот» передал пожарной охране Березников новый современный автомобиль

3 Март 2020 2020-03-03T11:55:43+03:00

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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» передал пожарно-спасательной части (ПСЧ-24) уникальный насосно-рукавный автомобиль на базе «КамАЗа». Стоимость современной техники – 13,5 млн рублей. Это четвертый автомобиль, который предприятие передало пожарной охране Березников.

Основное отличие этого автомобиля от других в том, что с его помощью можно забирать воду для тушения из открытых и удаленных водоисточников, а также подавать огнетушащее вещество на расстояние до 1 500 метров. Кроме того, уникальная машина позволяет тушить пожары одновременно шестью пожарными стволами. В арсенале автомобиля имеется пожарно-техническое вооружение и комплект рукавов. Для личного состава – боевая кабина на четыре места. Впереди – места для водителя и еще одного члена экипажа.

Владимир Треногин, начальник ФГБУ «12 отряд ФПС ГПС по Пермскому краю»:

- Спецавтомобиль оборудован центробежным насосом, мощностью 150 литров в секунду. Пожарных насосов такой мощности у нас в крае на вооружении практически нет. Мы уже начали проводить учения и отрабатывать на практике применение насоса, определять его возможности. Сегодня в арсенале пожарной охраны 12 отряда ФПС ГПС по Пермскому краю есть автомобили с насосами 110 и 120 литров в секунду.

В прошлом году «Азот» передал современный пожарный автомобиль стоимостью 6 млн рублей. Он оборудован насосом нового поколения марки ПН-70 со скоростью подачи веществ 70 литров в секунду и цистерной для воды объемом 5 тонн. Также в 2018 году для этой пожарной части «Азот» приобрел новые радиостанции для ведения переговоров во время ликвидации чрезвычайных ситуаций, групповые фонари, теплоотражающие костюмы, которые выдерживают до 1 000°C. За счет средств предприятия установлены новые окна в бытовом здании части и гаражные ворота. Выполнен ремонт гаража и бытовых помещений ПСЧ-24, а также приобретен современный гидравлический инструмент на сумму 1 млн руб.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Наше предприятие уделяет особое внимание пожарной безопасности. Среди реализованных в 2019 году проектов - монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в подразделениях филиала «Азот». Затраты на него составили 87 млн рублей. В этом году также запланированы серьезные вложения – 126,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU