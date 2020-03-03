«Взрыв будет в воздухе». Неизвестный сообщил в авиакомпанию о минировании самолета, севшего в Перми
В Перми во вторник, 3 марта, экстренно сел самолет сообщением «Новосибирск-Москва». Пролетая над Удмуртией, пилоты запросили экстренную посадку.
В авиакомпанию «S7» сообщили о том, что самолет заминирован. Позвонил неизвестный, сказал, что взрыв будет в воздухе.
В пермском аэропорту "Большое Савино" экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7.
— Сообщение было из серии: «На борту бомба, взрыв будет в воздухе», — добавил собеседник в авиакомпании нашим коллегам из «КП-Новосибирск». — Также одно из сообщений о бомбе на борту было про несуществующий рейс.
Информацию о минировании в пермском аэропорту не подтвердили.
Сейчас на месте находятся сотрудники экстренных служб города. На взлетно-посадочной полосе работают сотрудники МЧС, пожарные, "скорая помощь".
В министерстве территориальной безопасности прокомментировали ситуацию
- В 12.53 в аэропорту Большое Савино Перми по запросу экипажа совершил посадку самолёт Airbus A320 а/к S7, выполняющий рейс по маршруту Новосибирск-Москва.В настоящее время пассажиры эвакуированы в здание аэропорта и находятся в безопасности, - отметили в ведомстве. - после проверки рейс будет продолжен.
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ИСТОЧНИК KP.RU