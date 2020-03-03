«Взрыв будет в воздухе». Неизвестный сообщил в авиакомпанию о минировании самолета, севшего в Перми

3 Март 2020 2020-03-03T12:56:07+03:00

Сейчас на месте находятся сотрудники экстренных служб города

На борту самолета было 114 пассажиров [Видео]

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В Перми во вторник, 3 марта, экстренно сел самолет сообщением «Новосибирск-Москва». Пролетая над Удмуртией, пилоты запросили экстренную посадку.

В авиакомпанию «S7» сообщили о том, что самолет заминирован. Позвонил неизвестный, сказал, что взрыв будет в воздухе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2280" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/764244" frameborder="0"></iframe> В пермском аэропорту "Большое Савино" экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7.

— Сообщение было из серии: «На борту бомба, взрыв будет в воздухе», — добавил собеседник в авиакомпании нашим коллегам из «КП-Новосибирск». — Также одно из сообщений о бомбе на борту было про несуществующий рейс.

Информацию о минировании в пермском аэропорту не подтвердили.

Сейчас на месте находятся сотрудники экстренных служб города. На взлетно-посадочной полосе работают сотрудники МЧС, пожарные, "скорая помощь".

В министерстве территориальной безопасности прокомментировали ситуацию

- В 12.53 в аэропорту Большое Савино Перми по запросу экипажа совершил посадку самолёт Airbus A320 а/к S7, выполняющий рейс по маршруту Новосибирск-Москва.В настоящее время пассажиры эвакуированы в здание аэропорта и находятся в безопасности, - отметили в ведомстве. - после проверки рейс будет продолжен.

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ИСТОЧНИК KP.RU