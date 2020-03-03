Свой пост в Правительстве Прикамья покинул министр госзакупок

3 Март 2020 2020-03-03T11:39:26+03:00

По одной из версий, он вернется в Москву для продолжения карьеры Фото: Василий Вахрин

Павел Заргарян был в команде Максима Решетникова

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Министр по урегулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Павел Заргарян покинул свой пост в новом правительстве.

Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что, по одной из версий, он вернется в Москву для продолжения карьеры. Павел Заргарян входил в команду экс-губернатора Прикамья Максима Решетникова.

Известно, что он написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель Заргаряна Алексей Зарубин.

Некоторое время назад кабинет министров покинули еще несколько управленцев из команды экс-губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU