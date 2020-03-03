В Прикамье стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

3 Март 2020 2020-03-03T10:33:09+03:00

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В Пермском крае снижается количество заболевших гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю болеть стали на 116% меньше. Из-за введенного карантина уровень заболевших среди школьников уменьшился на 17,7%, в Пермь - на 11%.

Однако в некоторых районах края карантин в учебных заведениях продолжили и на этой неделе. Так, в Кунгуре по распоряжению главного государственного санитарного врача образовательный процесс приостановлен до 4 марта.

Специалисты Роспотребнадзора и врачи рекомендуют не посещать места большого скопления людей, ограничить посещение больниц и стационаров. После посещения общественных мест рекомендуют тщательно мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU