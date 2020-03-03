В Пермском крае 18 тысяч человек не платят алименты

3 Март 2020 2020-03-03T10:13:21+03:00

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Судебные приставы Пермского края начинают кампанию «Судебные приставы за счастливое детство». Таким образом в ведомстве хотят повысить ответственность нерадивых родителей, которые оставляют своих детей и не платят им алименты.

Сегодня в Прикамье зафиксировано 18 тысяч человек, у которых долг по алиментам. В общей сложности они задолжали 4,5 миллиарда рублей.

Сотрудники службы судебных приставов намерены увеличить количиство рейдов, проверять имущественное положение должников. нерадивых родителей будут предупреждать об уголовной и административной ответственности за неуплату алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU