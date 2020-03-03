В Пермском крае 18 тысяч человек не платят алименты
Судебные приставы Пермского края начинают кампанию «Судебные приставы за счастливое детство». Таким образом в ведомстве хотят повысить ответственность нерадивых родителей, которые оставляют своих детей и не платят им алименты.
Сегодня в Прикамье зафиксировано 18 тысяч человек, у которых долг по алиментам. В общей сложности они задолжали 4,5 миллиарда рублей.
Сотрудники службы судебных приставов намерены увеличить количиство рейдов, проверять имущественное положение должников. нерадивых родителей будут предупреждать об уголовной и административной ответственности за неуплату алиментов.
ИСТОЧНИК KP.RU