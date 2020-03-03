В Перми нашли подрядчика для строительства галереи

3 Март 2020 2020-03-03T11:26:42+03:00

Новое здание должно появиться до 2023 года. Фото: Василий Вахрин

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В Перми подвели итоги конкурса на подготовку рабочей документации и строительство здания галереи. Издание «Business Class» сообщает о том, что только один участник подал заявку на участие в конкурсе.

Начальная цена работ по составлению проекта составляет 4, 1 миллиарда рублей. За эту сумму исполнитель должен разработать проектно-сметную документацию и построить здание.

Аукцион проводился во второй раз, в прошлый раз заявок на него не поступило. На данный момент закупка находится на этапе работы комиссии. По предварительным данным, новое здание должно появиться до 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU