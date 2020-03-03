В Перми 10-месячная девочка захлебнулась в ванной

3 Март 2020 2020-03-03T09:28:18+03:00

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В Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в Индустриальном районе 10-месячная девочка захлебнулась в ванной. Малышке экстренно вызвали врачей.

«Скорая помощь» успела вовремя. Девочку осмотрели и отправили в краевую детскую больницу.

Подробности происшествия неизвестны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ребенок отравился хлором, купаясь в бассейне. Пермская семья решила отдохнуть в сауне в Мотовилихинском районе Перми. Дети стали купаться и нырять в бассейне, а через некоторое время одному малышу стало плохо. У ребенка началась рвота, стали слезиться глаза, были трудности с дыханием.

ИСТОЧНИК KP.RU