В Пермском крае растет количество заболевших ВИЧ

3 Март 2020 2020-03-03T08:57:27+03:00

На данный момент количество заболевших составило 22,8 тысяч человек

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Пермский СПИД-центр подвел итоги за первые два месяца 2020 года. Так, цифры неутешительные. На 28 февраля показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 22,8 на 100 тысяч человек.

В некоторых районах края отмечается снижение уровня заболевших. Количество заболевших снизилось в Березники, Гремячинск, Добрянка, Кизел, Соликамск, Чусовой, Горнозаводском, Куединский, Нытвенском, Оханском, Очерском районах и других территориях края.

На восьми территориях заболеваемость осталась прежней.

Больше всего заболевших ВИЧ-инфекцией зафиксированы в Кишертском районе - 52,81 на 100 тысяч населения. Также много заболевших в Карагае и Лысьве, Верещагинском и Большесосновском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU