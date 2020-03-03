В Пермском крае растет количество заболевших ВИЧ
Пермский СПИД-центр подвел итоги за первые два месяца 2020 года. Так, цифры неутешительные. На 28 февраля показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 22,8 на 100 тысяч человек.
В некоторых районах края отмечается снижение уровня заболевших. Количество заболевших снизилось в Березники, Гремячинск, Добрянка, Кизел, Соликамск, Чусовой, Горнозаводском, Куединский, Нытвенском, Оханском, Очерском районах и других территориях края.
На восьми территориях заболеваемость осталась прежней.
Больше всего заболевших ВИЧ-инфекцией зафиксированы в Кишертском районе - 52,81 на 100 тысяч населения. Также много заболевших в Карагае и Лысьве, Верещагинском и Большесосновском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU