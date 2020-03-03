Стали известны подробности аварии с фурами, в которой погиб мужчина
Авария произошла поздно вечером в понедельник, 2 марта. На трассе М-7 «Волга» столкнулись лоб в лоб две фуры.
В ГИБДД по Пермскому краю рассказали подробности ЧП. Авария произошла в Нытвенском районе края. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «МАН» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом «МАЗ». Водитель «МАНа» от полученных травм погиб на месте.
Мужчина, который был за рулем второй фуры, получил серьезные травмы. Его отправили в больницу.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU