2020-03-03T07:39:31+03:00
Происшествия

«Порвали верхнюю одежду». В Перми на женщину набросилась стая из 10 собак

Пермячка отказалась от госпитализации
Лилия Абибулаева
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Пермячка не стала обращаться в больницуПермячка не стала обращаться в больницуФото: Василий Вахрин
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В Мотовилихинском районе Перми жители опять страдают от бродячих собак. В понедельник, 2 марта, произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что на перекрестке улиц Якова Свердлова и Лифанова на нее напала стая собак.

По сообщению женщины, на нее напала стая из десяти собак. Животные разорвали верхнюю одежду. За медицинской помощью женщина не обращалась.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности нападения стаи собак на ребенка в Перми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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