«Кабину сплющило». В лобовом столкновении на трассе в Прикамье погиб мужчина
По информации из соцсетей, авария произошла поздно вечером
От удара кабины обеих фур сплющило. Фото: Instagram @chp_59
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В Пермском крае произошла авария. Как сообщили пользователи социальных сетей, вечером 2 марта на трассе Нытва-Очер на участке «М-7 Волга» лоб в лоб столкнулись две фуры.
По предварительной информации, один из большегрузов вывернул на полосу встречного движения и столкнулся со вторым.
От удара кабины обеих фур сплющило. По информации очевидцев, водитель одного из большегрузов погиб
Напомним, ранее мы писали о том, что в массовом ДТП в Прикамье столкнулись не меньше десятка фур и легковых автомобилей. Авария произошла на трассе возле Чусового
ИСТОЧНИК KP.RU