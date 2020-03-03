В Прикамье мужчина врезался в стеклянную витрину и отсудил за это 150 тысяч рублей

3 Март 2020 2020-03-03T07:19:49+03:00

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В Пермском крае местный житель отсудил компенсацию с индивидуального предпринимателя.

В торговом центре мужчина заходил в отдел и столкнулся со стеклянной перегородкой. Стекло разбилось, а мужчина получил серьезные травмы.

Витрина выглядела как пространство для входа, на ней не было предупреждающих знаков. Суд встал на сторону истца и взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Напомним. ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина отсудила компенсацию за нападение собаки. Она просила 100 тысяч рублей, суд назначил всего 17

ИСТОЧНИК KP.RU