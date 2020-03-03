В двух исправительных колониях Пермского края выявили нарушения пожарной безопасности

3 Март 2020 2020-03-03T06:24:07+03:00

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В Пермском крае в нескольких исправительных учреждениях обнаружили нарушения требований пожарной безопасности.

Ныробская прокуратура совместно с сотрудниками пожарного надзора провела проверку в исправительных колониях РЖ №4 и ИК-11. В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения противопожарной безопасности.

В частности в учреждениях отсутствовали системы автоматической пожарной сигнализации в ряде жилых и производственных помещений. Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель зданий.

По результатам проверки прокурор внес представления руководителям учреждений, в отношении них возбуждены дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU