В двух исправительных колониях Пермского края выявили нарушения пожарной безопасности
В Пермском крае в нескольких исправительных учреждениях обнаружили нарушения требований пожарной безопасности.
Ныробская прокуратура совместно с сотрудниками пожарного надзора провела проверку в исправительных колониях РЖ №4 и ИК-11. В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения противопожарной безопасности.
В частности в учреждениях отсутствовали системы автоматической пожарной сигнализации в ряде жилых и производственных помещений. Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель зданий.
По результатам проверки прокурор внес представления руководителям учреждений, в отношении них возбуждены дела об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU