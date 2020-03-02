В массовом ДТП в Прикамье столкнулись не меньше десятка фур и легковых автомобилей

2 Март 2020 2020-03-02T18:38:42+03:00

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Сегодня вечером на автотрассе в районе Чусового, на отвороте на Горнозаводск, произошло массовое столкновение большегрузов и легковых автомобилей. На видео, которое выложили очевидцы, можно насчитать не менее четырех стоящих на дороге фур и несколько легковых автомашин, некоторые из них вылетели на обочину.

По предварительным данным, серьезно пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="2280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/764099" frameborder="0"></iframe> В Прикамье произошло массовое ДТП, столкнулось до десятка фур и автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU