2020-03-02T18:38:42+03:00
Происшествия

В массовом ДТП в Прикамье столкнулись не меньше десятка фур и легковых автомобилей

Авария произошла на трассе возле Чусового [видео]
Андрей МАТЛИН
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На автотрассе у Чусового настоящее столпотворение. Скриншот видео.На автотрассе у Чусового настоящее столпотворение. Скриншот видео.
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Сегодня вечером на автотрассе в районе Чусового, на отвороте на Горнозаводск, произошло массовое столкновение большегрузов и легковых автомобилей. На видео, которое выложили очевидцы, можно насчитать не менее четырех стоящих на дороге фур и несколько легковых автомашин, некоторые из них вылетели на обочину.

По предварительным данным, серьезно пострадавших нет.

В Прикамье произошло массовое ДТП, столкнулось до десятка фур и автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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