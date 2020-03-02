Из Перми в Уфу будут летать самолеты

2 Март 2020 2020-03-02T16:48:24+03:00

Долететь до столицы Башкирии можно будет меньше, чем за полтора часа

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Авиакомпания Utair запустила рейсы из Перми в Уфу, об этом сообщили международном аэропорту «Пермь». По данным издания «Bussines Class», полетная программа полетов рассчитана на длительный период, включая лето.

До столицы Башкирии будет летать среднемагистральный самолет ATR 72, который может взять на борт 70 пассажиров. Вылеты будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам в 12:35 по пермскому времени.

В воздухе авиалайнер будет находиться 1 час 25 минут. Стоимость авиабилетов составляет от 1741 рублей.

Ранее «КП» писала о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск на полеты из Перми в Будапешт.

ИСТОЧНИК KP.RU