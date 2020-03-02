2020-03-02T16:12:06+03:00
Общество

«УРАЛХИМ» премировал лучшего химика Пермского края и его учителя

В Прикамье ежегодно чествуют одаренных детей
Поделиться:
Фото на память.Фото на память.
Изменить размер текста:

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – образование и наука» пермский завод холдинга наградил премиями победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии – ученика 11 класса МАОУ «Лицей №2» г. Перми Никиту Андреевского, а также подготовившего его учителя – Анастасию Николаевну Кощееву.

Награждение прошло в Органном зале филармонии 29 февраля 2020 года в рамках Краевого форума «Будущее России», где ежегодно чествуют одарённых детей со всего Пермского края. Среди награждаемых были победители и призёры Всероссийских олимпиад школьников, победители Всемирных инженерных игр. На сцену поднимались и авторы социальных проектов, и образцовые творческие коллективы. Достижения этих детей – уже сейчас вклад в будущее России. На их поощрение из краевого бюджета в этом году направлено более 3 миллиона рублей.

Впервые в этом году в мероприятии принял участие бизнес. Директор пермского завода холдинга «УРАЛХИМ» Алексей Аверьянов вручил премии по 50 тысяч рублей одиннадцатикласснику пермского Лицея №2, набравшему самое большое количество баллов среди участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, и его учителю химии.

Премию вручили ученику...

Премию вручили ученику...

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Химия – опорная отрасль для экономики Прикамья. Цель компании «УРАЛХИМ» – не только наградить школьника и его педагога за высокие достижения, но и подчеркнуть, что качественное преподавание и изучение химии в Пермском крае – это залог будущего успешного развития химических предприятий региона и России в целом.

...и его педагогу.

...и его педагогу.

Победитель регионального этапа олимпиады по химии Никита Андреевский рассказал, что видит своё профессиональное будущее в научной химической лаборатории. Одиннадцатиклассник является призёром олимпиады школьников «Ломоносов» химического факультета МГУ, однако ещё не определился с выбором вуза для продолжения образования.

Анастасия Кощеева, учитель химии МАОУ «Лицей №2» г. Перми:

- Огромное спасибо компании «УРАЛХИМ» за то, что даёт дополнительную мотивацию достигать новых вершин! Учителя и ученики умеют трудиться. А когда труд не только увлекателен, но и приносит результат – это значительно повышает желание двигаться дальше.

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – образование и наука» компания в регионах присутствия поддерживает достижения в области изучения и преподавания химии, оказывает поддержку в проведении профильных олимпиад школьников и студентов, в организации научных конференций в вузах, в оснащении химических лабораторий и кабинетов химии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Перми в Уфу будут летать самолеты
«УРАЛХИМ» премировал лучшего химика Пермского края и его учителя
В Прикамье спасатели помогли 4-летнему мальчику, который застрял в пластиковом стульчике
«Через день Газели гибнут» В Перми под мостом у «Мориона» грузовику сорвало крышу
«Едва не погибли 70 щенков». В пермском приюте произошел скачок напряжения
Прикамские спасатели не смогли достать щенков из-под бетонных плит
«Было восхитительно!» Катерина Шпица показала, как прошел День Рождения сына
«Поступили сигналы от родителей в соцсетях». Пермские чиновники проверили, как кормят детей в школьных столовых
В Перми на стройке мужчина сломал позвоночник
В Перми открыли мемориал «Солдат России»
Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск на полеты из Перми в Будапешт
Пермяки смогут пополнить транспортную карту и льготный проездной онлайн
«Ростелеком» будет бесплатно предоставлять ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи