В Прикамье спасатели помогли 4-летнему мальчику, который застрял в пластиковом стульчике

2 Март 2020 2020-03-02T15:45:44+03:00

Самостоятельно малыш выбраться не мог

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В Пермском крае 4-летний мальчик застрял в пластиковом стульчике. Самостоятельно ребенок выбраться не мог, родители боялись навредить малышу, поранить его и вызвали сотрудников Кунгурской службы спасения.

Спасатели приехали на место и с помощью слесарного инструмента освободили мальчика. Ребенка передали родителям. В медицинской помощи он не нуждался.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские спасатели помогли ребенку, голова которого застряла в пластиковом горшке. Родители не смогли самостоятельно вызволить малыша

ИСТОЧНИК KP.RU