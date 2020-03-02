В Прикамье спасатели помогли 4-летнему мальчику, который застрял в пластиковом стульчике
Самостоятельно малыш выбраться не мог
Ребенка передали родителямФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае 4-летний мальчик застрял в пластиковом стульчике. Самостоятельно ребенок выбраться не мог, родители боялись навредить малышу, поранить его и вызвали сотрудников Кунгурской службы спасения.
Спасатели приехали на место и с помощью слесарного инструмента освободили мальчика. Ребенка передали родителям. В медицинской помощи он не нуждался.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермские спасатели помогли ребенку, голова которого застряла в пластиковом горшке. Родители не смогли самостоятельно вызволить малыша
ИСТОЧНИК KP.RU