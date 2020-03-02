«Через день Газели гибнут» В Перми под мостом у «Мориона» грузовику сорвало крышу
Части разлетелись по дороге
Фото: instagram @chp_59
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В Перми мост рядом с «Морионом» поймал очередную жертву. В этот раз проехать не смогла Газель. Кузов большегруза снесло.
Несмотря на знаки, водитель Газели не рассчитал, что высота кузова больше допустимой. В результате кузов большегруза с несло, а части рассыпались по дороге.
Этот мост прозвали «мостом глупости», потому что там постоянно застревают Газели.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми загорелся автобус с пассажирами. На видео, которое опубликовали пассажиры автобуса видно, что переднюю часть салона заволокло дымом.
ИСТОЧНИК KP.RU