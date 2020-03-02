2020-03-02T15:34:13+03:00
Происшествия

«Едва не погибли 70 щенков». В пермском приюте произошел скачок напряжения

Сгорели морозильные камеры и обогреватели
Виктор Правдин
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Хозяйке приюта просит пермяков о помощи, ей даже негде хранить еду для щенков. Фото со страницы хозяйки приюта в "ВКонтакте"Хозяйке приюта просит пермяков о помощи, ей даже негде хранить еду для щенков. Фото со страницы хозяйки приюта в "ВКонтакте"
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Ночью 2 марта в мини-приюте для щенков "Хатико" произошел скачок напряжения. Сгорели телевизор, холодильник, обогреватели и электроплиты на которых хозяйка приюта готовила еду для хвостатых.

- В телевизоре и морозильной камере что-то перегорело — не работают, - говорит владелица приюта Лариса. - Два холодильника тоже сломались. У меня сгорели вещи, но бог с ними, главное, что мои собачки не пострадали. Но скоро лето и нам негде будет хранить еду. А помощи ждать неоткуда. У меня руки опускаются. Не знаю, что делать дальше. Приют, наверное, придется закрывать.

Лариса просит жителей города помочь техникой: обогревателями, морозильными камерами, электроплитами. Если вы хотите оказать помощь приюту, Лариса просит писать ей на страницу в социальной сети "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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