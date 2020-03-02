«Едва не погибли 70 щенков». В пермском приюте произошел скачок напряжения
Ночью 2 марта в мини-приюте для щенков "Хатико" произошел скачок напряжения. Сгорели телевизор, холодильник, обогреватели и электроплиты на которых хозяйка приюта готовила еду для хвостатых.
- В телевизоре и морозильной камере что-то перегорело — не работают, - говорит владелица приюта Лариса. - Два холодильника тоже сломались. У меня сгорели вещи, но бог с ними, главное, что мои собачки не пострадали. Но скоро лето и нам негде будет хранить еду. А помощи ждать неоткуда. У меня руки опускаются. Не знаю, что делать дальше. Приют, наверное, придется закрывать.
Лариса просит жителей города помочь техникой: обогревателями, морозильными камерами, электроплитами. Если вы хотите оказать помощь приюту, Лариса просит писать ей на страницу в социальной сети "ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU