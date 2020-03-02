Прикамские спасатели не смогли достать щенков из-под бетонных плит

2 Март 2020 2020-03-02T12:47:06+03:00

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В воскресенье, 1 марта, в Кунгурскую службу спасения обратилась местная жительница. Она сообщила спасателям о том, что под бесхозными плитами на улице Ленина находятся щенки. Самостоятельно они выбраться не могут.

На место выехали спасатели. Они осмотрели плиты и пришли к выводу, что для освобождения животных требуется специальная тяжелая техника, без него щенков не спасти.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми спасатели пришли на помощь щенкам, попавшим в беду. Самостоятельно щенок выбраться не мог. Прибыв на место, спасатели извлекли собаку из колодца.

ИСТОЧНИК KP.RU