«Было восхитительно!» Катерина Шпица показала, как прошел День Рождения сына
Герману исполнилось 8 лет
Любимому сыну Герману Екатерины устроила грандиозный праздник. Фото: Instagram Екатерины Шпицы
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Несколько дней назад у сына Екатерины Шпицы был День Рождения. Об этом событии актриса сообщила в своих социальных сетях.
Любимому сыну Герману Екатерины устроила грандиозный праздник. На День Рождения мальчика пригласили аниматоров, которые проводили веселые конкурсы. Компанию Герману составляли его друзья, любящие мама и папа.
Ключевым моментом вечера стал торт, составленный из съедобных фотографий. Торт представлял собой три белых куба разного диаметра, на котором были наклеены съедобные семейные фотографии.
Мальчик задул свечи и попробовал кусочек.
ИСТОЧНИК KP.RU