«Было восхитительно!» Катерина Шпица показала, как прошел День Рождения сына

2 Март 2020 2020-03-02T12:24:34+03:00

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Несколько дней назад у сына Екатерины Шпицы был День Рождения. Об этом событии актриса сообщила в своих социальных сетях.

Любимому сыну Герману Екатерины устроила грандиозный праздник. На День Рождения мальчика пригласили аниматоров, которые проводили веселые конкурсы. Компанию Герману составляли его друзья, любящие мама и папа.

Ключевым моментом вечера стал торт, составленный из съедобных фотографий. Торт представлял собой три белых куба разного диаметра, на котором были наклеены съедобные семейные фотографии.

Мальчик задул свечи и попробовал кусочек.

ИСТОЧНИК KP.RU