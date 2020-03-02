«Поступили сигналы от родителей в соцсетях». Пермские чиновники проверили, как кормят детей в школьных столовых

2 Март 2020 2020-03-02T12:40:37+03:00

Еда, которую предпочитают дети одной из школ, негативно влияет на баланс питания

Изменить размер текста: A A

Депутат Пермской городской думы Илья Лисняк, общественники и чиновники департамента образования проверили, как кормят детей в трех школьных столовых Мотовилихинского района.

Сначала комиссия отправилась в кадетскую школу №1. В отличие от остальных образовательных учреждений, ребята здесь находятся полный день с 8 до 17 часов со специальным режимом, поэтому питаются 3 раза в день бесплатно (за счет бюджета). На аутсорсинг отдан только платный буфет, основное питание школа организует сама.

Выбора комплексов нет, это объясняется, тем, что 100% детей пользуются питанием трижды в день, поэтому нет технической возможности обеспечить выбор при таком режиме. Проверяющие рекомендовали директору выявить через родителей аллергические нюансы учащихся и учитывать их, предоставляя замены блюд.

В Школе №30 (корпус старшего звена) проверяющие высоко оценили вкусовые качества пищи, но отметили, что школьники редко пользуются организованным питанием.

- Предпочтение отдается пиццам, булкам и штучным блюдам из меню, что негативно влияет на баланс питания, - замечают члены комиссии.

После опроса учеников комиссия поручила организатору питания и руководству школы сделать формат комплексных завтраков и обедов привлекательным для учеников.

В Школу №133 проверка отправилась по сигналам родителей, поступившим через социальные сети. Хотя питание здесь организует тот же предприниматель, качество некоторых блюд уступает Школе №30. Депутат Илья Лисняк указал предпринимателю на необходимость отдельно проработать технологию приготовления с персоналом данной школы, это будет сделано в ближайшее время.

Член правления Пермского молодежного центр Ирина Форсюк объяснила, что в прошлом году комиссия сменила формат работы.

- Сначала мы смотрим школу из числа позитивных, либо имеющую специальный режим. Затем прямо по ходу движения решаем, какую школу или детсад проверить, не предупреждая никого. Это позволяет видеть реальную картину, а не потёмкинские деревни, - отметила Форсюк.

Следующий выезд Совета по организации питания запланирован на март, тревожные сигналы с конкретикой по проблемам родители могут направлять членам комиссии через социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU