2020-03-02T12:07:20+03:00
Происшествия

В Перми на стройке мужчина сломал позвоночник

Рабочего отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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40-летнему мужчине вызвали «скорую помощь».40-летнему мужчине вызвали «скорую помощь».Фото: Василий Вахрин
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В Ленинском районе Перми произошло ЧП на стройке, в результате которого рабочий получил серьезную травму.

Инцидент произошел в понедельник, 2 марта, в 11:15. Известно, что на сотрудника предприятия упала тяжелая конструкция. 40-летнему мужчине вызвали «скорую помощь».

- В городскую больницу им. Гринберга доставили 40-летнего мужчину со стройки на улице Борцов Революции, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе «скорой помощи». - У пациента перелом позвоночника без повреждения спинного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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