В Перми открыли мемориал «Солдат России»

2 Март 2020 2020-03-02T11:06:38+03:00

Изменить размер текста: A A

1 марта в сквере им. Советской Армии га улице Сибирская открыли памятник «Солдат России». Он посвящен пермякам, погибшим во время боевых действий в горячих точках.

Дата открытия памятника выбрана не случайно. 20 лет назад, 1 марта 2000 года произошел последний бой 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии с чеченскими боевиками. В живых осталось только несколько солдат.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие глава Пермского края Дмитрий Махонин, глава города Перми Дмитрий Самойлов, Герой России, депутат ЗС Пермского края, Герой России Сергей Яшкин, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя горДумы Дмитрий Малютин, заместитель председателя горДумы Алексей Грибанов, председатель региональной общественной организации «Пермский краевой комитет солдатских матерей» Нина Шевелева, родственники погибших военнослужащих.

С инициативой установки мемориала «Солдат России» в 2005 году выступила пермская общественная организация поддержки семей погибших военнослужащих «Черный тюльпан». Помощь в реализации проекта оказывала партия «Единая Россия» и лично Юрий Уткин. В 2019 году при участии компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» началось возведение мемориала.

В рамках церемонии открытия была заложена капсула памяти с землей с места гибели военнослужащих города Перми в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

ИСТОЧНИК KP.RU