2020-03-02T10:42:04+03:00
Общество

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск на полеты из Перми в Будапешт

По плану, летать три раза в неделю
Лилия Абибулаева
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О деталях говорить еще рановато.О деталях говорить еще рановато.Фото: Василий Вахрин
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Росавиация выдала компании «Уральские авиалинии» допуск на осуществление вылетов из Перми в Будапешт. Издание «Business Class» сообщает, что компания планирует осуществлять перевозки три раза в неделю.

О деталях говорить еще рановато. Вопрос находится еще в проработке.

На данный момент, рейсов по этому маршруту в расписании пермского аэропорта нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что вылеты из Перми в Санкт-Петербург станут ежедневными. С 4 марта в Питер можно будет улететь каждый день. Добавятся еще два рейса в неделю: по средам и субботам. Самолет вылетает из Перми в 22:40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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