2020-03-02T11:27:36+03:00
Общество

Пермяки смогут пополнить транспортную карту и льготный проездной онлайн

Это могут сделать клиенты всех банков
Лилия Абибулаева
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По состоянию на 25 февраля выдано более 70 000 транспортных карт.По состоянию на 25 февраля выдано более 70 000 транспортных карт.Фото: Василий Вахрин
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Пользователи всех банков смогут пополнить транспортную карту и льготный проездной онлайн. Раньше эта услуга была доступна только клиентам «Сбербанка».

Также пополнить карту можно на сайте «Единая транспортная карта».

Постепенно сервисы, которые сегодня доступны в Перми, будут распространены на города края. Весной 2020 года к ЕСОП присоединятся Березники, Соликамск и Чусовой. Соответственно, расплачиваться пермской транспортной картой можно будет на территории этих городов.

По состоянию на 25 февраля выдано более 70 000 транспортных карт. При этом безлимитную транспортную карту на год купили уже 43 человека

ИСТОЧНИК KP.RU

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